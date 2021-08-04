Москва, 4 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Соответствующая тема, пишет РБК, обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По мнению Чубайса, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов.

После чего, уверен Чубайс, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

Россию, предположил он, может ожидать «уникальный» удар, но в то же время перед ней открываются и новые возможности. Это объясняется особым положением РФ, ролью топливно-энергетического комплекса, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развитияАнатолий Чубайс предрёк «колоссальные последствия» для России после глобального энергоперехода, связанного с отказом от углеводороводов, заявив, что страна может потерять до 10% ВВП. По его словам, самая уязвимая для РФ зона — это экспорт, и он неизбежно пострадает из-за глобального энергоперехода.

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