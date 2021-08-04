Барнаул, 4 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Власти Алтайского края решили усилить борьбу с нарушениями налогового законодательства. Подробности заседания правительства региона 4 августа сообщает пресс-служба губернатора Виктора Томенко.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

О наиболее типичных нарушениях налогового законодательства в Алтайском крае, связанных с умышленным занижением налоговых обязательств договорам с фиктивными контрагентами рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко:

«Основная цель таких схем — занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с параллельным выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием. В настоящее время такого рода услуги предоставляются «площадками» — группами лиц (юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели), действия которых направлены на декларирование недостоверных сведений о хозяйственной деятельности, оформление фиктивных документов и совершение незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот».

По его словам, наибольшее количество нарушений, связанных с фиктивными вычетами по НДС, выявлено в оптовой торговле, строительстве и грузоперевозках. В то же время, в таких схемах участвуют и крупные промышленные предприятия.

По словам Юрия Куриленко, специалисты налоговой службы наработали определенный опыт противодействия подобным налоговым нарушениям. Для защиты имущественных интересов добросовестных налогоплательщиков от неправомерных действий контрагентов в крае предложено использовать механизм «налоговой оговорки».

«С таким отношением к исполнению всех законных требований к ведению бизнеса мы, как правительство региона, согласиться никак не можем, и будем всячески этому противодействовать. Бороться с этим будем всеми инструментами, которые у нас есть, в том числе на межведомственном уровне вместе с федеральными органами власти, которые работают на территории края.

В конечном итоге всё это заканчивается уголовными делами, большими штрафами, иногда банкротством или остановками предприятий, потерянной работой для людей, потерями доходов для бюджета», — объявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в кризисный 2020 год бедные в Алтайском крае ещё более обеднели, а богатые стали ещё богаче. Как пояснил ранее Юрий Куриленко, доход от одного миллиарда рублей и выше задекларировали семь налогоплательщиков — это больше уровня 2018 года более чем в два раза.

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