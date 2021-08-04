Санта-Моника, США, 4 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Компания Activision создала новую внутреннюю студию, которая займётся разработкой мобильной игры по франшизе Call of Duty. Об этом сообщило издание VGC.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Сейчас компания занимается наймом новых разработчиков для студии. Согласно официальному заявлению, Activision Mobile (название новой студии) займётся «созданием лучших крупнобюджетных мобильных игр в мире».

Напомним, что сейчас у Activision уже есть одна мобильная игра по франшизе Call of Duty — Call of Duty Mobile. Её релиз состоялся ещё в 2019 году.