Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Самая высокая ель в Швеции, расположенная в Мёльнбаке (лен Вермланд), погибла после того, как ее облепили короеды-типографы. Высота дерева оценивалась в 49,6 метра, и оно считалось самым высоким деревом в стране. Об этом 4 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Получается, что она вместо того, чтобы быть самым большим деревом в Швеции стала пристанищем для насекомых?» — поинтересовались журналисты.

«Да, именно так в основном и погибают деревья», — ответил местный лесник Фредрик Ройтер.

Отмечается, что ель росла в богатой питательными веществами местности с большим количеством гиперита в почве. Поэтому по соседству рядом с ней росли и другие необычайно высокие деревья, — например, сосна высотой 41 метр и ольха высотой 33 метра.