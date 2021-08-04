Нижний Новгород, 4 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Международный аэропорт Нижнего Новгорода представил рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний по итогам первого полугодия 2021 года.

(сс) martindotpng Самолет

Зарубежные авиаперевозчики в него включены не были из-за действовавших ограничений на международные авиаперевозки.

В категории авиаперевозчиков, ежедневно прилетающих и вылетающих из Нижнего Новгорода, лидером признана авиакомпания «Икар», которой удалось без задержек выполнить 96% рейсов. На втором месте расположилась авиакомпания «Россия» с показателем пунктуальности в 93%, а замыкает тройку «Сибирь» — 88%.

В категории «остальные авиаперевозчики» победил «Аэрофлот», у которого все рейсы были выполнены точно по расписанию. Второе место досталось «Red Wings» — 97% пунктуальности. А на третьем оказалась «ЮВТ Аэро» — 94% выполненных в срок рейсов.