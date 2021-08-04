Москва, 4 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве увеличилось до 10. Об этом 4 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП

«В результате ДТП пострадали 10 человек», — приводит слова источника ТАСС.

Также указывается, что источник в экстренных службах уточнил, что в число пострадавших при аварии попали трое детей и беременная женщина.

«Она и еще один человек находятся в тяжелом состоянии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве пострадали восемь человек.