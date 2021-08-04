Рязань, 4 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Рязанской области 4 августа выявлено 125 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выздоровели ещё 102 пациента, два человека скончались от осложнений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,35%. Всего в Рязанской области подтверждено 35 662 случая заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 33 103 человека.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 812 пациентов.