Киев, 4 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Бывшего украинского судью Николая Чауса похитили и около двух месяцев пытали. Это делали спецслужбы Украины, заявил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец в эфире телеканала «Украина 24».

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«Применялись пытки. Просто над ним издевались 50 дней там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб», — сказал Кравец.

По словам адвоката, примерно месяц Чаусу не давали помыться, ему включали и выключали свет, но это лишь «немногое из того, что с ним делали».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Чаус пропал, а 30 июля его нашли в Винницкой области Украины. Экс-судья заявил, что его похитили. После этого сотрудники Службы безопасности Украины увезли экс-судью, при этом в ведомстве заявили, что «обеспечивают безопасность» Чауса.

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