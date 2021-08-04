Сеул, 4 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Около 35% жителей Сеула относятся к поколениям Y и Z. Об этом 4 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад администрации города.

Whoisgalt Жители Сеула. Южная Корея

По состоянию на 2020 год, в столице Южной Кореи проживали 3,43 млн человек, родившихся в период с 1980 по 2004 года. 23,9% жителей столицы приходились на поколение Y «мелиниалы» (родившихся с 1980 по 1994 гг), а 11,6% — на поколение Z «зумеры» (родившиеся с 1995 по 2004 гг).

В ходе исследования удалось выяснить, что большинство представителей поколений Y и Z не согласны с утверждением об обязательности брака и рождения детей, склонны к смене работы, а также ценят свободное время больше, чем доход.