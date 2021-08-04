Москва, 4 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В зимний период наибольшим спросом в России будут пользоваться отечественные курорты. Такой прогноз 4 августа сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

На горнолыжном курорте в Казахстане

Речь идет в первую очередь о горнолыжных курортах, отметила представитель туриндустрии.

«Что будет с зимним туристическим сезоном? Россия будет в топе. Горнолыжные, бальнеологические курорты — это я могу прогнозировать. Что касается выездного туризма, то делать какие-то прогнозы очень сложно сейчас», — сказала Ломидзе.