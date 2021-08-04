Кош-Агачский район, Алтай, 4 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались жительницы Шебалинского и Кош-Агачского районов 58 и 70 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 312 пациентов с коронавирусом. В 267 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19.