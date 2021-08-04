Рыбинск, Ярославская область, 4 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области началась установка памятника Остапу Бендеру. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию города.

Администрация Рыбинска Фигуры Остапа и беспризорника

Как ранее сообщало ИА REGNUM памятник повторяет начальные кадры фильма «12 стульев» Леонида Гайдая, в которых Остап Бендер входит в Старгород и встречается с беспризорником, просящим у него 10 копеек. Как известно, эта сцена фильма снималась в Рыбинске, причем на том же месте, где поставят памятник.

Администрация Рыбинска Установка памятника на набережной Рыбинска

Автором работы является московский архитектор Александр Прохоров из компании «Арт-Студия». Установка скульптурной группы уже началась на Волжской набережной Рыбинска. Фигуры Остапа и беспризорника прибыли в город 3 августа. Торжественное открытие памятника состоится 6 августа.