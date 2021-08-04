В Ярославской области готов к открытию памятник Остапу Бендеру
Рыбинск, Ярославская область, 4 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области началась установка памятника Остапу Бендеру. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM памятник повторяет начальные кадры фильма «12 стульев» Леонида Гайдая, в которых Остап Бендер входит в Старгород и встречается с беспризорником, просящим у него 10 копеек. Как известно, эта сцена фильма снималась в Рыбинске, причем на том же месте, где поставят памятник.
Автором работы является московский архитектор Александр Прохоров из компании «Арт-Студия». Установка скульптурной группы уже началась на Волжской набережной Рыбинска. Фигуры Остапа и беспризорника прибыли в город 3 августа. Торжественное открытие памятника состоится 6 августа.