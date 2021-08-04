Калужская область, 23 сентября, 2013, 17:31 — ИА Регнум. Прокурор Калуги направил в Калужский районный суд исковое заявление о взыскании с бывшего начальника отдела учета земельных отношений комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений калужской горуправы Марины Гоголевой материального ущерба, причиненного в результате преступления, на сумму 2 млн 848 тыс. руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября сообщил помощник прокурора Калуги Николай Тарченко.

Калужский районный суд признал 54-летнюю жительницу города Сочи Краснодарского края Марину Гоголеву виновной в совершении двух эпизодов использования служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Так, было установлено, что Гоголева, решив освободить своего сына от уплаты арендных платежей, скрыла архивное дело, в котором содержались документы по начислению арендной платы по договору аренды, в котором сын являлся арендатором земельного участка. В результате за период с 1 сентября 2009 года по 1 января 2011 года по договору аренды не начислялись и не поступали в бюджет муниципального образования "Город Калуга" арендные платежи в размере более 2,8 млн. руб. Также, Гоголева, желая снизить сыну размер арендных платежей, подложила в архивное дело, к которому имела доступ по службе и в котором содержались документы по начислению арендной платы, копию поддельного кадастрового паспорта с заниженной стоимостью земельного участка. На основе поддельного документа она произвела и подписала расчет арендной платы, незаконно снизив арендные платежи. Таким образом, сумма подлежащих уплате сыном арендных платежей в 2009 и 2010 годах была незаконно снижена на сумму свыше 165 тысяч руб.

Приговором Калужского районного суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Между тем, государственный обвинитель, не согласившись с приговором, внес кассационное представление в связи с несправедливостью приговора вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания. Кассационным определением судебной коллегией Калужского областного суда приговор был отменен, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

При новом рассмотрении уголовного дела суд назначил Гоголевой наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административных - хозяйственных функций сроком на 5 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Кроме того, прокурор Калуги направил в Калужский районный суд исковое заявление о взыскании с Гоголевой материального ущерба, причиненного в результате совершения преступлений.

Поскольку бывшая чиновница после вступления приговора суда в законную силу убыла на постоянное место жительство в город Сочи Краснодарского края, определением суда гражданское дело по иску прокурора Калуги передано на рассмотрение в Центральный районный суд города Сочи.

Прокурор Калуги направил в прокуратуру Центрального района города Сочи поручение об обеспечении участия в судебном заседании сотрудника прокуратуры и поддержания требований калужской прокуратуры.