Петрозаводск, 4 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Если с исторической точки зрения посмотреть на лесные пожары, бушующие сейчас в России и во всём мире, то на самом деле можно проследить снижение пожарной активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН Нина Рыжкова, которая занимается реконструкцией пожарной истории дендрохронологическими методами:

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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»В Северной Европе в 1600—1700-х годах лесные территории выгорали больше. Это был так называемый малый ледниковый период, климат был холодный и сухой, тушением пожаров никто не занимался. А сейчас, несмотря на то, что все говорят про глобальное потепление и изменение температуры, нужно учитывать, что увеличивается количество осадков. Но при этом учащаются катастрофические природные явления, такие как ураганы, ветровалы, в том числе и засухи, как в этом году.

То есть в целом в Северной Европе при потеплении климата можно ожидать снижения количества пожаров при том, что в отдельные засушливые годы возможно возникновение природных катаклизмов.

Про Россию в целом пока сложно сказать, потому что у нас недостаточно данных. Тем более, нужно помнить, что Россия — огромная страна, поэтому на разных территориях у нас очень разные климатические условия, особенно если сравнивать европейскую часть России и Сибирь. Здесь будут разные закономерности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России есть регионы, где даже в условиях засухи и суровых природных условий практически не бывает пожаров, известил директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин. По его словам, вакцинация от лесных пожаров тоже существует.

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