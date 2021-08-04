Ишим, Тюменская область, 4 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Тюменской области 18-летний житель Ишимского района отравился мухоморами. Он решил их попробовать из интереса, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мухоморы

После употребления мухоморов молодой человек забился в судорогах. Соседи вовремя вызвали скорую помощь. Пациенту в больнице промыли желудок.

Врачи советуют тюменцам не экспериментировать с ядовитыми грибами, какие бы целебные свойства им бы ни приписывала народная молва и сомнительные сайты в интернете. При сильной интоксикации вероятен летальный исход.

«Мухомор содержит в себе несколько токсичных для организма человека соединений. Эти вещества способны свободно проникать через гематоэнцефалический барьер к тканям головного мозга и вызвать гибель нейронов», — отметили ишимские врачи.