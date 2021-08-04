Красноярск, 4 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в оперативном штабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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За весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 4540 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 92 883 носителя коронавируса, выздоровел 78 441 человек.