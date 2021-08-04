Тбилиси, 4 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 9,5 до 10% в связи с «неожиданно высоким» уровнем инфляции, сложившемся в стране. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба финансового института.

Грузинский лари

«Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта», — говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что при сохранении экономических тенденций уровень инфляции в Грузии по итогам 2021 года может превысить 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Национальная служба статистики Грузии сообщила, что инфляция в стране с июля 2020 года по июль 2021 года составила 11,9%. Больше всего на это повлиял рост цен на продукты питания.