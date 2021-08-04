Рязань, 4 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Свыше 216 тысяч жителей прошли вакцинацию от COVID-19 в Рязанской области. В регионе работает 91 прививочный пункт, сообщили ИА REGNUM 4 августа в опергруппе правительства.

Kraszdrav.ru Вакцинация

В регион поступила очередная партия вакцины «Спутник-V». В её составе 32 400 доз. Всего вакцинацию прошли уже 216 329 человек, действуют 64 пункта вакцинации, 20 из которых работают в две смены, а два — круглосуточно. Также организованы 27 мобильных пунктов.

Всего с началом прививочной кампании в регион поступило 253 936 доз вакцин, в том числе: 217 546 — вакцины «Спутник-V», 4 860 — «ЭпиВакКорона» и 3 120 — «КовиВак».