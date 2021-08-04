Москва, 4 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Уровень туристических поездок иностранцев в Россию не превышает и 1% от показателей 2019 года. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, сложившаяся ситуация говорит о том, что въездной туризм в России еще даже не начал оживать.

«Въездной туризм… я даже не могу назвать это оживлением. Есть одиночные группы из стран Ближнего Востока, немного из Европы. Это доли процента от тех турпотоков, которые мы принимали в 2019 году», — сказала Ломидзе.