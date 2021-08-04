Лондон, 4 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Великобритании разработали приложение для знакомств POM, которое подбирает партнёров с общим музыкальным вкусом. Об этом сообщил портал Media Leaks.

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленная пара

По словам создателей, POM (Power of music) является первым подобным сервисом. «Мы используем силу музыки, чтобы создавать действительно подлинные и значимые связи между людьми, основанные на одной и той же любви к музыкальным группам, жанрам или исполнителям», — говорится на сайте приложения.

Добавим, что новое приложение для знакомств появится в AppStore 10 августа 2021 года. Пользователи POM смогут привязать к своему профилю аккаунт в сервисах Spotify или Apple Music.