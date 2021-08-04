Петрозаводск, 4 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Оценить ситуацию с лесными пожарами с точки зрения науки сейчас очень сложно, потому что даже в тех странах, где, казалось бы, территория меньше и плотность дорог больше (скажем, в Скандинавии или Финляндии) в такие засушливые годы, как сейчас или в 2018 и 2014 годах, там тоже сгорели огромные территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН Нина Рыжкова:

Лесной пожар

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»Климат и погода естественно способствуют распространению пожаров. Когда пожар уже набрал силу человеку очень сложно что-либо сделать. Представьте, если бы вы в костёр на тлеющие угли пшикнули из распылителя воды: вода сразу превращается в пар — там же всё раскалённое, огромная температура. Нужно тушить кромку пожара, используя специальные средства. Нахождение людей вблизи открытого огня, особенно при верховых пожарах, опасно. Вот и горит много — не потому, что никому нет дела, а потому что очень сложно потушить.

В Канаде и Скандинавии такая же проблема. И выход один — раннее обнаружение и быстрое реагирование — это давно известно, на этом и должна быть построена служба тушения пожаров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев, рассуждая о том, почему в Карелии очень сильно распространяются пожары, а в той же Финляндии этого нет, пояснил, что на скорое обнаружение пожаров и их оперативное тушение влияет наличие дорожно-транспортной сети: в некоторых районах Финляндии она больше.

Вместе с тем, эксперт отметил, что способы тушения пожаров и их оперативное обнаружение в России очень высокие.

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