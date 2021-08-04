Оренбург, 4 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году в рамках областной адресной инвестиционной программы запланировано ввести в эксплуатацию 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них 14 объектов построены досрочно и будут сданы к середине августа, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Оставшиеся два ФАПа (в селе Аксаково Бугурусланского района и поселке Свердловский Красногвардейского района), согласно дорожной карте, будут введены в октябре.

«Современные фельдшерско-акушерские пункты — одно из обязательных условий для комфортной жизни в сельских территориях. В отдаленных территориях с жителями работают мобильные ФАПы, но основной акцент мы делаем именно на возведении новых стационарных объектов, — подчеркнул губернатор Денис Паслер. — В этом году мы впервые открываем такое количество объектов — 16 ФАПов и четыре врачебные амбулатории. В ближайшие четыре года будет возведено 93 новых объекта — 76 ФАПов и 17 врачебных амбулаторий».

Одноэтажные здания возведены из блочно-модульных конструкций и оснащены всеми необходимыми коммуникациями, медицинским и инженерным оборудованием. Внутри помещения предусмотрены комфортные условия для приема пациентов: кабинет фельдшера, процедурная, санузел, помещения для хранения лекарственных средств.

Строительство ФАПов проводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области». Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что задачу строительства новых ФАПов взамен тех, которые находятся в аварийном состоянии, регион решит до 2025 года. «Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению», — сказала она.