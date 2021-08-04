Бреды, Челябинская область, 4 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Брединском районе Челябинской области ликвидировали крупный природный пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Лесной пожар

К тушению огня были привлечены 146 человек и 51 единица техники. От МЧС задействовали 85 человек и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа на территории загорелась лесная подстилка. Из-за возгорания пришлось упреждающе эвакуировать воспитанников оздоровительного лагеря «Спутник».