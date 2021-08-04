Москва, 4 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Благодаря исследованиям учёных может появиться возможность выделить необходимое вещество из растений, что станет важным шагом в борьбе с вирусом. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок, комментируя перспективы растения Nigella sativa (чернушки посевной) в лечении коронавируса.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

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Ранее в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщалось, что цветковое растение Nigella sativa, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19.

Болибок заметил, что о целебных свойствах тмина говорили ещё в прошлом году пакистанские ученые, опубликовав данные о том, что его семена помогают при коронавирусе.

«Видимо, здесь мы имеем дело с параллельным исследованием или его продолжением той же группой», — сказал врач в беседе с «Лентой.ру».

В тмине есть соединение тимохинон, способное блокировать S-протеин коронавируса, благодаря которому вирус не распространяется дальше слизистых, а если и распространится, сама инфекция не приводит к повреждению внутренних органов, подчеркнул врач-иммунолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сингапурских ученых, симптомы COVID-19 могут быть весьма продолжительными и проявляться в течение шести месяцев уже после формального выздоровления.

Такие симптомы COVID-19, как кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение шести месяцев после заражения SARS-CoV-2. Подобные симптомы могут проявляться вне зависимости от тяжести течения коронавирусной инфекции.