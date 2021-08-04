Токио, 4 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Компания Subaru опубликовала тизерное изображение нового Forester Wilderness. Изображение распространила пресс-служба компании.

Subaru Тизер нового Subaru Forester Wilderness

Ранее компания представила новый Outback Wilderness 2022 года.

«Теперь на подходе новая модель Wilderness, значительно модернизированная и настроенная для сложных приключений», — говорится в сообщении.

На тизерном изображении показан значок, расположенный на двери новинки. На фотографии также видна часть обшивки колесной арки, которой обычно не бывает у моделей Wilderness.

Пока нет никакой информации о том, когда состоится дебют новинки.

Напомним, 19 августа компания Subaru представит новый седан WRX 2022 года на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

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