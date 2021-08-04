Москва, 4 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Рекордные показатели в плане посещаемости туристов могут ждать Крым в 2021 году. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

82.mchs.gov.ru В Крыму

Резкий спрос на отдых в этом регионе России связан с введением ограничений на въезд непривитых граждан в Краснодарском крае.

«Крым выиграл от режима Краснодарского края. Те, кто решил не отдыхать в Краснодаре, выбрали Крым, Абхазию и Турцию. В Крыму количество отдыхающих в 2021 году станет рекордным. Краснодар все равно останется на первом месте, но у Крыма прорыв», — сказала Ломидзе.