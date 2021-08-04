Ульяновск, 4 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Ульяновске госпитализированы в больницу двое мужчин, которые провалились в канализационный колодец. Их достали в бессознательном состоянии спасатели, сообщает управление МЧС.

73.mchs.gov.ru Канализационный колодец в Ульяновске

Информация о происшествии поступила в ведомство 3 августа в 13:48. Прохожие сообщили, что в канализационном колодце на улице Герасимова в Засвияжском районе находятся двое мужчин, оба — без сознания.

Пожарные под руководством начальника караула четвёртой пожарно-спасательной части Александра Салкова подняли пострадавших при помощи спасательных устройств и оказали первую медицинскую помощь, приведя мужчин в сознание. Затем их госпитализировали в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Сенгилеевском районе Ульяновской области при ремонте теплохода три человека отравились парами топлива, один из них упал в топливный отсек.

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