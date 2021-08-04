Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге до 2032 года могут построить и ввести в эксплуатацию 12 станций метрополитена. Актуальную программу развития подземки администрация Петербурга готовит перед выходом на рынок нового подрядчика — АО «Метрострой Северной столицы», сообщает 4 августа издание «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Ожидается, что столь масштабные планы могут быть реализованы только при условии стабильного финансирования. Это при том, что только из бюджета города понадобится около 15 млрд рублей ежегодно, также понадобятся средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Подрядчик комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) ОАО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) разработал материалы по подготовке программы строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года в Петербурге. В настоящий момент точно определены планы по вводу 12 станций до 2032 года. Открыть планируется «Театральную» и «Горный институт» в центре города, а также «Казаковскую» и «Путиловскую» на юго-западе. Затем «Яхтенную», «Планерную», «Шуваловский проспект», «Броневую», «Заставскую», «Кудрово», «Боровую» и «Каретную».

"До 2032 года могут быть осуществлены дополнительные проекты, но по их финансированию нет ясности. То же самое касается планов по объемам строительства до 2045 года: все они подвержены денежным средствам, которые готово будет выделить региональное и федеральное правительство», — заявили в ЛМГТ.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщал, что стоимость строительства семи станций метро и одного метродепо к 2024 году может составить 202 млрд рублей. Добавим, что в настоящий момент в городе идет передача проектов, а также переход сотрудников из обанкротившегося ОАО «Метрострой» в созданный и подконтрольный Смольному АО «Метрострой Северной столицы». Ожидается, что процедура завершится до конца текущего года.