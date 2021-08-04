Более 50 семей Шилки получили помощь «Молодёжки ОНФ» после наводнения
Шилка, Забайкальский край, 4 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» завершили работу в городе Шилка Забайкальского края, который сильно пострадал от большой воды. Напомним, 21−22 июля в регионе прошли сильные дожди, в результате в Забайкальском крае в третью волну паводков было подтоплено 2602 домов в Шилкинском, Чернышевском и Нерчинском районах.
Добровольцы помогали местному населению в течение недели. За это время адресная помощь была оказана по 54 адресам. В основном, это одинокие и пожилые люди, малобильные граждане, которым справиться с последствиями наводнения в одиночку тяжело, а подчас и вовсе невозможно.
Супруги Золотухины оказались буквально заблокированы в собственном доме. Вода пришла настолько быстро, что люди не успели уехать к родственникам. Двое суток они не выходили из дома.
Надежда Николаевна Терехина рассказала, что из-за наводнения они с дочерью почти сутки были вынуждены жить на крыше. В ее доме вода стояла на уровне подоконников, переждать паводок женщина ушла к родным. Однако, их дом тоже затопило. Участники команды помогли Надежде Николаевне вынести из дома уцелевшую мебель для просушки, демонтировали напольное покрытие, полностью промыли жилой дом от нанесенного ила и песка.
Помимо адресной работы с обращениями местных жителей добровольцы всесторонне оказывали помощь сотрудникам местной администрации и региональному МЧС России. Так, на улице Рабочей участники «Молодёжки ОНФ» помогли отвести воду из придомовых территорий. Ее перенаправили в обмелевшие озера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда «Молодёжки ОНФ» работала в городе Шилке с 28 июля, ранее добровольцы уже помогали жителям Шелопугинского района и Балейского района. По итогам подомового обхода добровольцы взяли под шефство 91 местного жителя. Это люди с ограничениями здоровья, одиноко проживающие, которым участники «Молодёжки ОНФ» будут помогать на регулярной основе.