Шилка, Забайкальский край, 4 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» завершили работу в городе Шилка Забайкальского края, который сильно пострадал от большой воды. Напомним, 21−22 июля в регионе прошли сильные дожди, в результате в Забайкальском крае в третью волну паводков было подтоплено 2602 домов в Шилкинском, Чернышевском и Нерчинском районах.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

Добровольцы помогали местному населению в течение недели. За это время адресная помощь была оказана по 54 адресам. В основном, это одинокие и пожилые люди, малобильные граждане, которым справиться с последствиями наводнения в одиночку тяжело, а подчас и вовсе невозможно.

«Ситуация в городе непростая. Почти в каждом втором доме в подполье стоит вода. У большинства жителей смыло весь урожай. Чем здесь могут помочь добровольцы? Прежде всего — участием. Каждое утро участники команды начинали с подворового обхода жителей. Чтобы узнать, какая помощь людям требуется в первую очередь. Составить списки нуждающихся. Всю информацию по итогам работы мы передадим в органы исполнительной власти. Адресная работа с людьми в большинстве случаев — это тяжелый физический труд — восстановить заборы, сараи, вынести из дома промокшую мебель, уложить дрова. Его взяли на себя парни. А девушки были на подхвате по всем бытовым вопросам — промывали полы от песка, выносили мусор, помогали очистить подполья от ила», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Супруги Золотухины оказались буквально заблокированы в собственном доме. Вода пришла настолько быстро, что люди не успели уехать к родственникам. Двое суток они не выходили из дома.

«В ограде вода была больше метра. Мы просто боялись выйти во двор. Когда она сошла примерно до уровня колен, мы стали делать траншею и выгонять воду за забор», — поделилась жительница города Шилка Екатерина Золотухина.

Надежда Николаевна Терехина рассказала, что из-за наводнения они с дочерью почти сутки были вынуждены жить на крыше. В ее доме вода стояла на уровне подоконников, переждать паводок женщина ушла к родным. Однако, их дом тоже затопило. Участники команды помогли Надежде Николаевне вынести из дома уцелевшую мебель для просушки, демонтировали напольное покрытие, полностью промыли жилой дом от нанесенного ила и песка.

«И ночевали под открытым небом, а что делать, надо как-то было спасаться! Вода прибывала настолько стремительно, ничего не успели. Большое спасибо за помощь, одна бы я тут еще долго все убирала», — говорит Надежда Терехина.

Помимо адресной работы с обращениями местных жителей добровольцы всесторонне оказывали помощь сотрудникам местной администрации и региональному МЧС России. Так, на улице Рабочей участники «Молодёжки ОНФ» помогли отвести воду из придомовых территорий. Ее перенаправили в обмелевшие озера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда «Молодёжки ОНФ» работала в городе Шилке с 28 июля, ранее добровольцы уже помогали жителям Шелопугинского района и Балейского района. По итогам подомового обхода добровольцы взяли под шефство 91 местного жителя. Это люди с ограничениями здоровья, одиноко проживающие, которым участники «Молодёжки ОНФ» будут помогать на регулярной основе.