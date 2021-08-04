Рынок вакцин – это очень большие деньги: экономист
Москва, 4 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Рынок вакцин — это очень большие деньги, ну и конечно лоббизм производящих вакцину против COVID-19 компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова главы ЕК о причинах задержки одобрения вакцины «Спутник V».
Как сообщало ИА REGNUM, производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»
Читайте также: Глава ЕК рассказала о причинах задержки одобрения вакцины «Спутник V»