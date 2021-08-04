Москва, 4 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Рынок вакцин — это очень большие деньги, ну и конечно лоббизм производящих вакцину против COVID-19 компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова главы ЕК о причинах задержки одобрения вакцины «Спутник V».

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

«Есть, конечно, и политический момент. Запад старается навязать миру образ России, как агрессивной, бедной и отсталой страны. И успех российской вакцины в данный тренд явно не вписывается.

Про честность конкуренции написано в учебниках по экономической теории. Однако, по факту ее нет в природе.

Вместе с тем, доходы России от экспорта вакцин от COVID-19 за 2021 год предположительно составят минимум $15 млрд. Это сопоставимо с продажами Рособоронэкспорта.

Для сравнения весь несырьевой экспорт 2020 года — $161 млрд. Вне западного мира предвзятого отношения к России нет. Рынки Латинской Америки, Африки, Пакистана, пост советских стран тюркского мира и конечно Турции открыты для России.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не предоставил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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