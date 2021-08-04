Оренбург, 4 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 352 новых заражения коронавирусом. Предыдущий суточный показатель превышен на шесть случаев, сообщает 4 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 57 657 носителей коронавируса. Оправились от болезни 47 683 оренбуржца. По причине коронавирусной инфекции умерли 1299 человек. За последние сутки подтверждено девять летальных исходов.

Напомним, со второй половины июля на территории области ежедневно выявляют более 300 заражений коронавирусом. Суточный показатель постоянно увеличивается.