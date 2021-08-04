Вашингтон, 4 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт снялась в проморолике в поддержку американских спортсменов. Об этом 4 августа сообщает издание Billboard.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

Как отмечает СМИ, на видео артистка высказалась относительно поступка гимнастки Симоны Байлз — Свифт одобрила решение спортсменки отказаться от участия в соревнованиях. «Ставьте психическое здоровье на первое место… Всю последнюю неделю её голос был столь же значительным, как и её таланты», — говорит певица.

ИА REGNUM напоминает, что американская гимнастка Симона Байлз отказалась от участия на Олимпиаде в Токио. «Мне нужно сфокусироваться на моем психическом здоровье. Сейчас это важнее спорта», — объяснила спортсменка.