Ватикан, 4 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск подтвердил своё намерение посетить Ливан, где год назад произошёл мощный взрыв в морском порту Бейрута. Об этом понтифик заявил 4 августа во время коллективной аудиенции, которая стала первой после его выписки из больницы, передаёт агентство АНСА.

(сс) Jeffrey Bruno Папа римский Франциск

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Напомним, о намерении посетить Ливан понтифик заявил в марте после визита в Ирак.

«Дорогие ливанцы, моё желание приехать к вам с визитом велико. Я не устаю молиться о том, чтобы Ливан вновь стал символом братства и мира для всего Ближнего Востока», — подчеркнул папа Римский.

Также понтифик призвал международное сообщество оказать помощь Ливану не на словах, а «конкретными жестами».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля врачи поликлиники Джемелли в Риме выписали папу Римского Франциска после десяти дней госпитализации. Понтифика поместили в больницу 4 июля, ему удалили часть толстой кишки.

Напомним, планируется, что с 12 по 15 сентября папа Римский Франциск будет находиться в Словакии. Понтифик посетит Братиславу, Прешов, Кошице и Щецин. Точная программа паломничества пока не опубликована.