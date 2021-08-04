Папа Римский заявил о большом желании посетить Ливан
Ватикан, 4 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск подтвердил своё намерение посетить Ливан, где год назад произошёл мощный взрыв в морском порту Бейрута. Об этом понтифик заявил 4 августа во время коллективной аудиенции, которая стала первой после его выписки из больницы, передаёт агентство АНСА.
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Напомним, о намерении посетить Ливан понтифик заявил в марте после визита в Ирак.
Также понтифик призвал международное сообщество оказать помощь Ливану не на словах, а «конкретными жестами».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля врачи поликлиники Джемелли в Риме выписали папу Римского Франциска после десяти дней госпитализации. Понтифика поместили в больницу 4 июля, ему удалили часть толстой кишки.
Напомним, планируется, что с 12 по 15 сентября папа Римский Франциск будет находиться в Словакии. Понтифик посетит Братиславу, Прешов, Кошице и Щецин. Точная программа паломничества пока не опубликована.