Москва, 4 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Ограничения на въезд невакцинированных граждан привели к резкому спаду туристических потоков в Краснодарский край. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

По словам представителя туриндустрии, доходит до того, что некоторые отели вынуждены закрываться из-за отсутствия постояльцев.

«Желающих фанатиков не много. Объём бронирования сократился на порядки. Некоторые отели в августе в разгар высокого сезона закрываются. Они договариваются с коллегами и переселяют постояльцев в другие отели. Пошло снижение цены процентов на 20», — сказала Ломидзе.