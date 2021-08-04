Рязань, 4 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Более миллиона тонн зерна уже собрали сельскохозяйственные предприятия Рязанской области в рамках уборочной кампании 2021 года. Обмолочены посевы на 47,4% к площади уборки, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства региона.

Www.ryazangov.ru Уборка зерна

Валовый сбор зерна составил 1 057 тысяч тонн при средней урожайности 33,1 ц/га. В полях работает свыше 1 100 комбайнов. Зерновые культуры обмолочены на площади 319 тысяч гектаров, что составляет 47,4% к площади уборки. По темпам уборки лидирует Милославский район, по урожайности — Александро-Невский район, где с каждого гектара получают по 43,3 центнера.

В 2020 году в Рязанской области собрали рекордные за всю историю 2,9 млн тонн зерна.