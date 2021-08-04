Ярославль, 4 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области появилось обращение, опубликованное от имени рабочих городского «ПАТП-1», в котором говорится о плачевном состоянии местного муниципального транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Добряков/vk.com Автобус в Рыбинске

Текст письма опубликован в социальных сетях, включая профильные группы, посвященные городскому транспорту, подписей под обращением нет.

«Коллектив ОАО «ПАТП №1» хотел бы получить пояснения, с какой целью продолжается развал автопарка. В настоящее время износ подвижного состава составляет 90% процентов. Денег на запчасти выделяется крайне мало. Автобусы с серьёзными поломками разбираются на запчасти для других, являясь, по сути дела их донорами», — говорится в обращении.

Также анонимные авторы письма предлагают приехать в «ПАТП-1» заместителю главы города по ЖКХ Алексею Рябченкову, который возглавляет совет директоров предприятия. Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментариями к администрации Рыбинска. Там не считают, что обращение написано работниками «ПАТП-1».

"В ПАТП-1 опровергли информацию о направлении данного обращения. Официального письма от предприятия в администрацию не поступало, в представленной бумаге нет ни одной подписи. Однако заместитель главы по городскому хозяйству проведёт встречу с коллективом в ближайшее время и ответит на все актуальные вопросы сотрудников», — пояснили в администрации Рыбинска.

Предприятие обслуживает 15 автобусных маршрутов в Рыбинске.