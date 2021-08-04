Москва, 4 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия в Москве, в котором пострадали восемь человек, является необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

ДТП

«Точную причину установит полиция», — рассказали в пресс-службе.

Столкновение городского автобуса 750-го маршрута и грузовика коммунальных служб произошло на 29-м километре Боровского шоссе (неподалёку от аэропорта «Внуково»).

В аварии пострадали восемь человек, в том числе беременна женщина. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.