Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Москве
Москва, 4 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия в Москве, в котором пострадали восемь человек, является необеспечение безопасности при проведении дорожных работ. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
ДТП
«Точную причину установит полиция», — рассказали в пресс-службе.
Столкновение городского автобуса 750-го маршрута и грузовика коммунальных служб произошло на 29-м километре Боровского шоссе (неподалёку от аэропорта «Внуково»).
В аварии пострадали восемь человек, в том числе беременна женщина. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.