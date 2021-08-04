Москва, 4 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Минэкономразвития и Минпромторг предлагают стимулировать спрос на электромобили в России путём предоставления скидки в 25%. При индикативной стоимости такого автомобиля в размере 2,5 млн рублей скидка составит 625 тыс. рублей, сообщает 4 августа пресс-служба МЭР.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об условиях получения скидки на электромобили договорились глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Минпромторга Александр Морозов.

До конца 2023 года скидку предоставят на электромобили крупноузловой сборки из готовых комплектующих, включая импортную аккумуляторной батарею. В 2024—2025 годах со скидкой можно будет купить электромобили мелкоузловой сборки с кузовом, который сварен и окрашен на месте сборки, а также электромобили с отечественной батареей.

В 2026—2030 годах скидка будет доступна для электромобиля мелкоузловой сборки с отечественной аккумуляторной батареей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2030 году электромобили составят 10% от общего объёма выпускаемых в России машин.

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