Архангельск, 4 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. До 2025 года в Архангельской области построят и реконструируют 17 объектов здравоохранения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, на эти цели будет потрачено 2,3 млрд рублей.

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В числе планируемых к введению объектов — ФАПы, поликлиники врачебные амбулатории и круглосуточные стационары в Вельском, Устьянском, Мезенском, Няндомском, Шенкурском и других районах области.

Более 2,2 млрд рублей региональное правительство направит на капитальный ремонт 31 здания, в которых располагаются поликлиники, врачебные амбулатории, круглосуточные стационары и главные корпуса районных и городских больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, академик РАН возмутился состоянием одной из архангельских больниц.