Сеул, 4 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. С января 2020 года по июнь 2021 года в Южной Корее в результате несчастных случаев на производстве погибли 1113 человек, включая 135 иностранцев. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявила депутат Национального собрания от партии Справедливости Кан Ын Ми, сославшись на данные министерства труда.

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Данное заявление она сделала 3 августа в ходе заседания парламентского комитета по трудовым вопросам.

По состоянию на 2020 год в стране трудились 803 тыс. трудовых мигрантов, то есть 3,9% от общего числа наёмных рабочих.

Кроме того, лишь 54,3% иностранцев приняли участие в программе страхования занятости, а 68,1% — в программе страхования от несчастных случаев.

Депутат отметила, что иностранцы подвергаются повышенной опасности, поскольку чаще всего их нанимают в отрасли, в которых ощущается наиболее острая нехватка кадров. Учитывая тот факт, что некоторые иностранные рабочие пребывают в стране нелегально или отказываются от участия в программах страхования, они не могут получить надлежащее лечение или подать жалобу в случае получения травм на производстве.