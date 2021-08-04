Чебоксары, 4 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Чувашии на благоустройство Мариинского Посада выделяется более 9 млн рублей, из них 8,6 млн рублей составляют федеральные средства. Соответствующее извещение опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Zakupki.gov.ru Фрагмент из технического задания

Заказчиком является администрация Марпосадского района. Речь идёт о благоустройстве в городе Марпосаде улиц Набережная, Ленинская (арбат) по концепции «Веков связующая нить». В рамках проекта будет построена подпорная стенка и установлены малые архитектурные формы.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 9 152 858 рублей 10 копеек. В том числе из федерального бюджета выделяется 8 603 686 рублей 62 копейки, из казны Марпосадского района — 549 171 рубль 48 копеек.

Согласно техническому заданию, при заключении контракта работы должны быть завершены к 30 сентября 2021 года.

Заявки завершат принимать 10 августа, аукцион назначен на 11 августа.

Zakupki.gov.ru Фрагмент из технического задания

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Напомним, что в июне 2021 года из резервного фонда Чувашии Марпосадскому району было выделено на благоустройство 8603,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Марпосад стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной среды. Проект «Веков связующая нить» предполагает реконструкцию набережной со строительством причальной стенки, что будет способствовать развитию речного туризма, а также реставрацию объектов культурного наследия. Затраты оценивались в 69 млн рублей, из них 50 млн рублей выделяется из федерального бюджета.