Москва, 4 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Туристический поток на черноморские курорты Краснодарского края резко сократился. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

По словам представителя АТОР, подобная ситуация сложилась из-за введения требований к выезду в регион, согласно которым турист должен вакцинироваться от коронавируса до поездки или спустя три дня после приезда на территорию Краснодарского края. В итоге заявки на август отменили около 25−30 туристов.

«Объем продаж упал в пять раз и количество заявок сокращается», — сказала Ломидзе.