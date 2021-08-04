В туриндустрии сообщили о спаде спроса на отдых в Краснодарском крае
Москва, 4 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Туристический поток на черноморские курорты Краснодарского края резко сократился. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год
Внутренний туризм
По словам представителя АТОР, подобная ситуация сложилась из-за введения требований к выезду в регион, согласно которым турист должен вакцинироваться от коронавируса до поездки или спустя три дня после приезда на территорию Краснодарского края. В итоге заявки на август отменили около 25−30 туристов.
«Объем продаж упал в пять раз и количество заявок сокращается», — сказала Ломидзе.