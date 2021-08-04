Москва, , 13:29 — REGNUM Партия «Единая Россия» создаст во всех регионах мониторинговые группы, которые проследят за ходом работ по капитальному ремонту школьных зданий и инфраструктуры.

Ремонт школы Cap.ru

Важно, чтобы поддержанная президентом инициатива партии о капитальном ремонте школ была выполнена четко, качественно и в срок. Уже в первые два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые на сегодняшний день имеют проектно-сметную документацию (ПСД). Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

«Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача — этот реестр вместе отработать и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023—2024 годов силами фракции «Единой России» обеспечить финансирование данной программы», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также призвал секретарей региональных отделений и актив местных и первичных отделений «Единой России» вместе с региональными министерствами образования создать рабочие мониторинговые группы, которые будут отслеживать все этапы, начиная с ПСД и проведением экспертиз и заканчивая ходом работ и их приемкой.

«Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть первую скрипку, и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, школа, особенно на селе, является центром притяжения жизни. «Зачастую она выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, но и наполнить ее новым содержанием», — отметил он.

Не менее важен и вопрос надежных систем безопасности, в том числе антитеррористической, продолжил секретарь Генсовета «Единой России».

«В ходе поездок в регионы посещаем школы, общаемся с директорами. Естественно, такую нагрузку дополнительно, в том числе финансово, ни сама школа, ни муниципалитеты на своих плечах вынести не могут, поэтому особое внимание нужно уделить еще и решению этого вопроса», — резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, по итогам Съезда «Единой России», который прошел 19 июня в Москве, Президент дал поручение Правительству и партии вместе с субъектами РФ разработать программу капремонта школ на 2022 — 2026 годы. В неё, в первую очередь, войдут сельские школы. Также будет организован мониторинг и контроль за реализацией этой программы.