Ростовские власти выплатят помощь семьям погибших при взрыве на химзаводе
Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Семьям погибших при взрыве на химзаводе в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей, следует из документа за подписью донского губернатора Василия Голубева.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Траур
Семьи жертв аварии получат деньги в качестве единовременной материальной помощи. Общая сумма перечислений составит 7 млн рублей.
ИА REGNUM напоминает, что 4 августа в Каменске-Шахтинском, где произошла трагедия, приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.