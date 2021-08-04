Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Семьям погибших при взрыве на химзаводе в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей, следует из документа за подписью донского губернатора Василия Голубева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Семьи жертв аварии получат деньги в качестве единовременной материальной помощи. Общая сумма перечислений составит 7 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 4 августа в Каменске-Шахтинском, где произошла трагедия, приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.