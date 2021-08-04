Москва, 4 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В эфире Российского общества «Знание» состоялось интервью по различным вопросам здравоохранения, в том числе и связанных с вакцинацией, с президентом Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта, детским доктором Мира, Героем труда России профессором Леонидом Рошалем.

Premier.gov.ru Леонид Рошаль

Выдающийся врач сравнил разные системы здравоохранения и высказал убеждение, что одной из лучших в мире была советская система здравоохранения: «И в 90-е годы, когда система начала разрушаться, медики не бросили свою страну и, несмотря на мизерную заработную плату, продолжали с честью трудиться и не побежали в коммерческие структуры. В последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на врачей, желая в судах заработать деньги. А сейчас оказалось, что медицинские работники герои».

Леонид Рошаль рассказал о том, с какими сложностями столкнулись российские врачи во время пандемии коронавирусной инфекции: «Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии, Испании и других странах нарастала смертность, наши врачи, еще не имея хорошего обмундирования, не имея опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться. Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так».

Спикер рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию. Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей: «В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид — но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация — это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня».

Леонид Рошаль поделился мнением о том, какие уроки можно вынести из ситуации с пандемией — он призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП, а также заявил о необходимости решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы каждый субъект РФ обладал ресурсами для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра. Кроме того, не нужно закрывать глаза на то, что иногда ФАП на селе построят, а работать некому. Страна нуждается в квалифицированных кадрах. Особенно в первичном звене.

Леонид Рошаль поделился своим личным опытом. Он вакцинировался Спутником, и заявил, что, если не добьётся антител, то продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст и хронические болезни. У подавляющего числа людей противопоказаний к вакцинации нет. В завершение беседы Леонид Рошаль призвал зрителей вакцинироваться — чем быстрее, тем правильнее.

Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую Российское общество «Знание» организует совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, записи трансляций лекций и интервью размещаются на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia. Здесь же можно найти расписание прямых эфиров и форму отправки вопросов спикерам. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.