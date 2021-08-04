Москва, 4 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. И.о. генерального директора концерна «Калашников» назначен Владимир Лепин, который до 2020 года возглавлял АО «НПО «СПЛАВ». Эту информацию подтвердили в «Ростехе».

Kalashnikov.com Продукция концерна «Калашников»

По словам представителя госкорпорации, 10 августа совет директоров концерна рассмотрит вопрос отставки прежнего гендиректора Дмитрия Тарасова и назначение Лепина, сообщает «Интерфакс».

Представитель «Ростеха» отметил, что Лепин является «известным в отрасли человеком, ученым, производственником и профессиональным управленцем», многие годы он успешно работал на различных предприятиях в структуре «Ростеха».

По данным издания, Тарасов покидает пост по собственному желанию.

ИА REGNUM напоминает, Тарасов был назначен и.о. гендиректора концерна в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность управляющего директора площадки компании в Ижевске.

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