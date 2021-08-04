Пекин, 4 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 1,7 млрд прививок от COVID-19. Об этом 4 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Вакцинация в Китае

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«По состоянию на 3 августа 2021 года <…> сообщается, что в общей сложности (в Китае) использовано 1 708 356 000 доз вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно число людей прошло вакцинацию от нового заболевания, а также сколько человек получили одну дозу препарата, а сколько — две.

Отметим, за прошедшие 24 часа в Китае было выявлено 52 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, в результате чего ох общее число достигло 93 289.