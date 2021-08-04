Армия Израиля обстреляла Ливан в ответ на запуск ракет
Иерусалим, 4 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории после того, как из Ливана по Израилю были пущены три ракеты. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба Армии обороны Израиля.
По информации военных, две ракеты упали на израильской территории, одна не перелетела границу. Погибших в результате обстрела нет.
«В ответ артиллерийские подразделения израильской армии обстреляли территорию Ливана», — заявили в ЦАХАЛ.
В армии сообщили также, что предупреждение о воздушной тревоге прозвучало в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай, которые находятся неподалёку от ливанской границы. Систему ПВО «Железный купол» для перехвата ракет не применяли, уточняет радио Kan.
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