Иерусалим, 4 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории после того, как из Ливана по Израилю были пущены три ракеты. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба Армии обороны Израиля.

(сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson's Unit Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен»

По информации военных, две ракеты упали на израильской территории, одна не перелетела границу. Погибших в результате обстрела нет.

«В ответ артиллерийские подразделения израильской армии обстреляли территорию Ливана», — заявили в ЦАХАЛ.

В армии сообщили также, что предупреждение о воздушной тревоге прозвучало в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай, которые находятся неподалёку от ливанской границы. Систему ПВО «Железный купол» для перехвата ракет не применяли, уточняет радио Kan.

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