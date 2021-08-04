Чита, 4 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения локомотива с грузовым поездом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл на перегоне между станциями Алеур и Бушулей.

Цитата с сайта следственного управления СКР по Забайкальскому краю Сход вагонов с рельсов в Забайкалье

По данным следствия, ночью 4 августа локомотив грузового поезда № 2430 столкнулся с последним вагоном грузового поезда № 2700. В результате с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн с авиакеросином, произошла утечка нефтепродуктов. Кроме того, повреждены железнодорожные пути и опоры контактной сети.

Как отмечается, утечка топлива была устранена спасателями. Движение поездов на этом участке приостановлено.

«На место происшествия выехала следственная группа, которая проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.