Москва, 4 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На самом популярном среди граждан России внешнем туристическим направлении — Турции в 2021 году не произошло прорыва. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dumphasizer Рынок в Турции

«Спрос на отдых в Турции ниже, чем в 2019 году на 25−30%. Самое доступное направление не показало прорыва и не вышло на уровень 2019 года», — сказала Ломидзе.

По ее мнению, это обстоятельство говорит о том, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, ещё не закончился.